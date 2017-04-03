Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо

"Заказы на такие работы - это большая редкость, потому что в основном суда имеют более простую окраску. Этот проект оказался для нас невероятно интересным. Наши специалисты совместно с представителями судовладельца и итальянскими дизайнерами полностью изменили внешний вид парома. Согласно задумке дизайнеров, каждый из бортов судна был окрашен с учетом национального колорита двух стран – использовались итальянские и русские мотивы. Результатом мы можем гордиться", - сказал руководитель проекта Tallinn Shipyard Владислав Тышкевич.

Пассажирский паром, длиной 177 метров и шириной 28 метров, вмещает на борту более 2500 пассажиров и около 580 автомобилей.

"Принцесса Анастасия" обслуживает линию Санкт-Петербург – Хельсинки - Таллинн – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург.

Оператором судна является российско-итальянская компания MOBY SPL.