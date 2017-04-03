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Эстония и Украина подписали программу о сотрудничестве в области культуры ({{commentsTotal}})

Флаг Украины. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
Культура
Культура

Министр культуры Индрек Саар и его украинский коллега Евгений Нищук в понедельник, 3 апреля, подписали в Таллинне эстоно-украинскую программу о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 годы.

Сотрудничество с Украиной в области культуры, которое официально продолжается уже более двух десятилетий, в последние годы стало еще более тесным, передает пресс-служба Министерства культуры.

В 1994 году Эстония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки, на основании которого позднее между министерствами культуры двух государств было заключено соглашение о сотрудничестве. Первая программа сотрудничества в области культуры на базе этого соглашения была заключена в 1997 году в Киеве, данная программа уже пятая по счету.

Министр культуры Индрек Саар подтвердил, что культурные контакты между Эстонией и Украиной стали более тесными в последние годы. Главным гостей дней оперы 2014 года на Сааремаа была Национальная опера Украины, а в результате благотворительного проекта, проведенного по инициативе Национальной оперы "Эстония", школе изящных искусств Славянска был подарен концертный рояль

В качестве примера успешного сотрудничества между государствами министр культуры привел случай прошлого года, когда Эстония вернула Украине конфискованный на нашей границе меч времен викингов, который был нелегально вывезен из Украины. Эту историю обстоятельно освещал портал rus.err.ee.

"Незаконный вывоз культурных ценностей и торговля ими — это острая всемирная проблема. Слаженное сотрудничество Эстонии и Украины было образцовым", - сказал Саар.

Редактор: Сергей Михайлов



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