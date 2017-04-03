Паром Piret прибыл из Польши в Эстонию

Паром Piret – последнее из четырех однотипных судов, заказанных Таллиннским портом в Польше и Турции для обслуживания паромной переправы с островами — в понедельник, 3 апреля, прибыл в столицу Эстонии.

Теперь паром будет подготовлен для работы на регулярной линии по маршруту Виртсу-Куйвасту. На линию судно выйдет во второй половине апреля.

Длина четырех однотипных паромов Leiger, Tõll, Tiiu и Piret составляет 114 метров, паромы вмещают 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На обоих судах будет находиться спасательный инвентарь на 700 пассажиров, на двух палубах каждого из паромов есть места для 500 пассажиров.

По условиям договоров паромы должны были начать работу 1 октября прошлого года, но сроки поставки были сорваны и оператору паромной переправы пришлось временно арендовать другие суда.

Первым из четырех заказанных Эстонией паромов прибыл построенный в Турции Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря.

Построенный в Польше паром Tõll начал работу на линии Виртсу-Куйвасту 22 января.

Паром Tiiu прибыл в Эстонию в воскресенье, 2 апреля. В середине апреля он выйдет на линию Рохукюла-Хельтермаа между материком и островам Хийумаа.