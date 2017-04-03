Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров

На этой неделе Таллиннский аэропорт начнет проверку пассажиров с помощью сканеров. Новшество должно упростить процедуру проверки на безопасность для авиапассажиров, использующих протезы, имплантаты или кардиостимуляторы.

Пресс-служба столичного аэропорта сообщила, что сканер помогает обнаружить запрещенные к провозу на самолете предметы, которые могут быть спрятаны под одеждой или внутри тела, передал BNS.

Как пояснил руководитель службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакас, проверка с помощью сканирования тела – добровольная процедура.

"Во время проверки обычные пассажиры по-прежнему будут проходить через раму металлодетектора, однако вместо прощупывания руками пассажир может пройти дополнительный осмотр с помощью бесконтактного сканирования его тела", - пояснил Пихлакас.

Приобретенный в рамках международного тендера за 246 000 евро у фирмы L3 Communications сканер Provision2 полностью обеспечивает приватность пассажиров, поскольку на экране не отображаются ни одежда обследуемого человека, ни его тело.

"Сотрудник службы безопасности видит на экране только общее изображение человека, напоминающее манекен и нейтральное в гендерном отношении. Так что не стоит опасаться, что в процессе сканирования будет видно что-то неуместное или личное", - заверил Пихлакас.

Аппарат Provision 2 работает не на рентгеновских лучах, а на безопасной для человеческого организма частоте радиоволны, поэтому данная процедура абсолютно безвредна.

На имплантированные протезы сканер не реагирует. Пассажиров с инсулиновыми помпами по-прежнему будут проверять ручным способом, без сканера.

Сканер не сохраняет, не копирует и не распечатывает со своего экрана изображения, они сохраняются на дисплее только до окончания осмотра. После завершения процедуры изображения сразу же стираются.

Пассажиры имеют право отказаться проходить проверку через сканер, в этом случае сотрудники службы безопасности досмотрят его обычным способом.