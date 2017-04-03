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В Нарве текст "Тотального диктанта" прочитает журналист ETV+ Дмитрий Пастухов ({{commentsTotal}})

Пробные съемки программы "Инсайт". Автор: Фото: Кайрит Лейболд/ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Михаил Комашко

В актовом зале нарвского Языкового лицея 8 апреля текст "Тотального диктанта" будет читать выпускник этой школы, тележурналист Дмитрий Пастухов. Подготовка к диктанту в Нарве пройдет 6 апреля.

"Мы не первый год являемся площадкой, где проходит "Тотальный диктант". 8 апреля в 11:00 в актовом зале все желающие, кто зарегистрируется на странице акции в интернете - totaldict.ru, будут писать диктант, - сказала в эфире Нарвской студии "Радио 4" преподаватель лицея Надежда Иванова. Это праздник русского языка. Участие в этой акции - это возможность заявить о себе, о своем отношении к данному предмету, проверить свои способности".

"По-моему, цель не в отметке, а в том, чтобы показать, что мы любим свой язык и умеем им пользоваться. Тексты диктанта каждый год составляют известные писатели России, и они не бывают легкими", - добавила Иванова.

Консультация по вопросам, связанным с написанием диктанта, пройдет в Нарве 6 апреля в 18:00.

В нынешнем году будут читать текст Леонида Юзефовича. В Нарве в роли чтеца выступит журналист телеканала ETV+ Дмитрий Пастухов.

По словам Ивановой, после окончания диктанта, кода подведут его итоги, в Нарве 18 апреля в 18:00 проведут работу над ошибками.

Поучаствовать в акции может каждый. Записаться на "Тотальный диктант" можно на официальной странице акции в интернете – totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать дальнейшим инструкциям.

Редактор: Артур Тооман



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