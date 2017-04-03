Самая крупная радиостанция в Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие

Празднование дня рождения одной из радиостанций Эстонского национального радиовещания Vikerraadio началось рано утром, когда в утренней программе пробовали установить мировой рекорд на радио. Таким рекордом стало сообщение о погоде и о ситуации на дорогах, которое пропел хор из 17 человек.

На странице, посвященной дню рождения радио viker50.err.ee весь день можно смотреть видео радиоэфира.

В 16:15 начнется прямая трансляция с праздничного концерта, который пройдет в форме ретроспективы музыки прошедших десятилетий.

Развлекательная, но в то же время информативная и познавательная радиопрограмма позволила этой радиостанции сохранить лидирующие позиции на протяжении многих лет. Свыше десяти лет Vikerraadio признано самой популярной радиостанцией Эстонии. А для эстонцев, проживающих за границей, Vikerraadio – это важная связь с родиной.

У Vikerraadio - около 300 000 слушателей в неделю, и большинство из них слушает радиоволну каждый день. Чаще всего эту частоту выбирают люди с высшим образованием.

Все больше людей настраиваются на радио через интернет или мобильные приложения. Таким образом, самую популярную передачу "Õhtujutt" ("Вечерняя беседа") в повторе за все это время прослушали около 2,5 млн раз. А серию исторических передач "Мистическая Россия" ("Müstiline Venemaa") тоже послушали свыше двух миллионов раз.

Впервые Vikerraadio вышло в эфир 3 апреля 1967 года в качестве отдельной программы на радио Eesti Raadio II.

С самого основания радиоволны в эфире по-прежнему вещают ведущие Хельги Эрилайд и Анне Эрм.