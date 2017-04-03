У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ

Городская управа Нарва-Йыэсуу оповестила жителей города о том, что 9 и 10 апреля пройдет опрос горожан об объединении с Силламяэ. Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, решившим в прошлом году объединиться, не хватает жителей, правительство Эстонии предложило соединить их с Силламяэ.

В опросе могут принять участие все зарегистрированные жители Нарва-Йысэуу, начиная с 16 лет. Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение Нарва-Йыэсуу, Вайвараской волости и Силламяэ в одно самоуправление?"

Судя по сайтам самоуправлений Силламяэ и Вайвараской волости, их власти пока не намерены спрашивать мнение своих жителей.

Добровольное объединение самоуправлений в рамках административной реформы Эстонии завершилось в конце 2016 года. В середине февраля 2017 года правительство решило по собственному усмотрению объединить 22 самоуправления с соседями, чтобы в новых городах и волостях проживало более 5000 человек. Аналогичное предложение поступило Вайвараской волости и Нарва-Йыэсуу - объединиться с Силламяэ. К 15 мая они должны дать ответ правительству.