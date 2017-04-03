rus.err.ee

Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий ({{commentsTotal}})

Концерн Eesti Meedia включает себя порталы, газеты, радиостанции и многое другое. Автор: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

В понедельник, 3 апреля, концерн AS Eesti Meedia завершил присоединение к себе семи дочерних фирм.

Объединение медийных предприятий AS Kanal 2, AS Postimees Grupp, OÜ Raadio Elmar, AS Trio LSL, BNS Group OÜ, BNS Akadeemia OÜ, инфотехнологической фирмы White Wizard OÜ и концерна AS Eesti Meedia завершилось в понедельник.

Теперь все права и обязанности упомянутых предприятий перешли к AS Eesti Meedia.

В начале февраля Eesti Meedia сообщил, что начинает процесс консолидации медиабизнеса, в ходе которого все медийные фирмы Eesti Meedia в Эстонии будут объединены.

В качестве дочернего предприятия Eesti Meedia продолжит работу фирма-оператор портала объявлений Allepal OÜ.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

eesti meedia


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В Нарве текст "Тотального диктанта" прочитает журналист ETV+ Дмитрий Пастухов

Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров

В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
Коробейник не спас команду ЧГК от поражения, но стал лучшим игроком
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 12:23 
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.

Паром Piret прибыл из Польши в Эстонию
Эстония и Украина подписали новую программу о сотрудничестве в области культуры
Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
Мнение / Интервью
"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду

EKRE избавляется от члена правления, режиссер уходит из IRL из-за проблем с государственной киноидеологией, Цыбуленко поддерживает Криштафовича, Юферева хвастается "путинским" рейтингом, а Маарду "зеленеет" с каждым днем - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены

Надежда Савченко в интервью "АК+": я символ развенчания пропаганды

Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года
ИДА-ВИРУМАА
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
Нарвские любители музыки услышали сочетание гитары и английского рожка
В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства
Пропавший в Кохтла-Ярве 59-летний Владимир вернулся домой
Обновлено: 02.04
ФОТО: в Нарве состоялся первоапрельский костюмированный забег
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 тысяч долларов от российского ТВ
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton
Обновлено: 12:44 
ЗА РУБЕЖОМ
Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск
Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском
В результате оползней на юго-западе Колумбии погибло 254 человека
В 2017 году в Средиземном море погибло 655 беженцев
Премьер Сербии побеждает на президентских выборах в стране
Трамп: США могут сами разобраться с Северной Кореей
ЭСТОНИЯ
Тартуский университет расскажет столичным жителям о возможностях непрерывного обучения

С понедельника по 7 апреля в Таллинне состоится неделя Тартуского университета, в рамках которой преподаватели и практиканты вуза проведут для различных целевых групп интересные и вдохновляющие лекции и семинары на самые разные темы - от кибер-безопасности до методов работы археологов.

ВМС Эстонии проведут операцию по поиску и обезвреживанию мин
С начала 2017 в Эстонии диагностировали 70 случаев ВИЧ
Требование канцлера права отменить новые алкогольные акцизы Госсуд рассмотрит 9 мая
Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении
Михкельсон: исходящему из России влиянию необходимо противостоять совместно
Начинается судебный процесс по делу об убийстве бездомного у Центрального рынка
ЭКОНОМИКА
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
Министр Пало призвала уплотнить паромное сообщение с островом Сааремаа
08:38
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
01.04
Паром Piret отправился из Польши в Эстонию
01.04
На следующей неделе в обращение выпустят новые банкноты достоинством 50 евро
31.03
Владельцы грузового транспорта: налог на грузовики может вызвать новый виток цен
31.03
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу Обновлено
СПОРТ
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP
Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
Полное название баскетбольной команды из Рапла стало еще более длинным
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду
Обновлено: 01.04
ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю завоевал "золото" чемпионата мира в одиночном катании
Обновлено: 01.04
Федерер и Надаль снова сыграют в финале крупного теннисного турнира
ФОТО и ВИДЕО: россиянка Медведева выиграла ЧМ по фигурному катанию с рекордом мира
Обновлено: 31.03
КУЛЬТУРА
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
При посольстве Эстонии в Пекине начинает работать атташе по культуре
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет
В США умер активист, придумавший радужный флаг сексуальных меньшинств
Евровидение
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Самая крупная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
Соцдемы предлагают наградить Алексея Туровского за заслуги перед Таллинном
Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн
Обновлено: 02.04
Благотворительный забег поможет собрать деньги на инвентарь для слабовидящего спортсмена
Последние новости
14:51
Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск
14:50
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
14:33
Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском
14:30
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
14:03
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
13:58
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
13:11
Самая крупная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие
12:58
В Нарве текст "Тотального диктанта" прочитает журналист ETV+ Дмитрий Пастухов
12:23
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца Обновлено
12:13
Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров
11:59
Паром Piret прибыл из Польши в Эстонию
11:44
Эстония и Украина подписали новую программу о сотрудничестве в области культуры
11:40
В результате оползней на юго-западе Колумбии погибло 254 человека
11:02
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
Полезно знать
Топ читаемости
02.04
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
02.04
В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших
02.04
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
02.04
Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
31.03
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton Обновлено
02.04
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
08:38
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
02.04
Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 000 долларов от российского ТВ
11:02
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
01.04
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 01.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В понедельник в Эстонии будет до +9
Эстония
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной
Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов
В шиномонтажных мастерских появились очереди
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
За рубежом
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко