Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий

Объединение медийных предприятий AS Kanal 2, AS Postimees Grupp, OÜ Raadio Elmar, AS Trio LSL, BNS Group OÜ, BNS Akadeemia OÜ, инфотехнологической фирмы White Wizard OÜ и концерна AS Eesti Meedia завершилось в понедельник.

Теперь все права и обязанности упомянутых предприятий перешли к AS Eesti Meedia.

В начале февраля Eesti Meedia сообщил, что начинает процесс консолидации медиабизнеса, в ходе которого все медийные фирмы Eesti Meedia в Эстонии будут объединены.

В качестве дочернего предприятия Eesti Meedia продолжит работу фирма-оператор портала объявлений Allepal OÜ.