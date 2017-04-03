Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском

Польская прокуратура обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Как заявил на пресс-конференции в Варшаве заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек, анализ вещественных доказательств по делу о крушении президентского Ту-154 позволяет говорить о подозрении в причастности к катастрофе двух смоленских авиадиспетчеров, сообщила в понедельник, 3 апреля, Русская служба Би-би-си.

По его словам, в диспетчерской башне также находилось третье лицо, личность которого пока не установлена. "Мы подозреваем их [двух диспетчеров и третье лицо] в умышленном провоцировании катастрофы", - заявил Пасенек.

10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Погибли сам Качиньский и еще 95 человек.

Месяц назад министр обороны Польши Антоний Мацеревич попросил генеральную прокуратуру страны проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года. По мнению Мацеревича, Туск предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.

В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены; 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.

В Кремле сразу же отвергли заявление генеральной прокуратуры Польши. "Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.