На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников

С 7 апреля в проектном зале Тартуского художественного музея будет открыта выставка "От Айвазовского до Кабакова. Восточные соседи в коллекции Тартуского художественного музея".

Художники, представленные на выставке: Иван Айвазовский, Александр Дейнека, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Елизавета Кругликова, Илья Кабаков, Кукрыниксы, Владимир Маковский, Вера Мухина, Дмитрий Пригов, Валентин Серов, Иван Шишкин, Василий Тропинин и др, сообщила в понедельник, 3 апреля, пресс-служба музея.

Хотя в Тартуском художественном музее никогда не было чёткой цели или плана последовательного коллекционирования искусства России, в собрание музея попали различными путями интересные и разнообразные работы восточных соседей.

Первые работы российских художников, включая графику и акварели Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, были подарены молодому музею друзьями художественного объединения "Паллас". В начале 1940-х в музей поступили работы, спасённые из брошенных квартир и подвалов сожжённых мыз. В дальнейшем российское искусство распределялось через всесоюзную закупочную комиссию. Работы выдающихся представителей современного искусства, таких как Илья Кабаков и Дмитрий Пригов, попали через собрание легендарного тартуского коллекционера Матти Милиуса.

В рамках выставки 20 апреля пройдёт лекция из цикла "Полное собрание" на русском языке с Эвелиной Ведом, которая познакомит с историей наиболее значимых производителей фарфора в России и расскажет об изменениях во вкусах и предпочтениях советского фарфора.

Выставка открыта до 21 мая.