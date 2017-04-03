Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил представитель Черноморского флота (ЧФ) Вячеслав Трухачев, передает ТАСС.

По его словам, после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда" в российский порт на Черном море зашли фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".

Турецкие корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города. Планируется, что визит продлится до 5 апреля. По словам командира Новороссийской военно-морской базы капитана 1 ранга Олега Шастова, турецкие моряки встретятся с командующим ЧФ и главой администрации Новороссийска, а сборные команды турецких и российских моряков сыграют в мини-футбол.