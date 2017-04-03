На фестивале "Встречи в России" Русский театр Эстонии покажет спектакль "Ночь для Евы"

Русский театр Эстонии примет участие в XIX Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 13 апреля 2017 года.

Фестиваль пройдет в петербургском театре "Балтийский дом".

Во вторник, 11 апреля, Русский театр Эстонии в 19:30 на Малой сцене покажет спектакль режиссера Игоря Лысова "Ночь для Евы" по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

В центре драмы находятся хитросплетения судеб трех героев — старого букиниста, его дочери и таинственной незнакомки. Незнакомка подозревает букиниста в том, что он — нацистский преступник, скрывшийся после войны. И эти подозрения не могут не обернуться трагедией.

"Ночь для Евы" — второй спектакль худрука Русского театра Игоря Лысова, в котором он занят и как режиссер, и как исполнитель одной из главных ролей. Первой такой постановкой была "Коронация".

Помимо Лысова, в спектакле "Ночь для Евы" заняты актрисы Мария Павлова и Наталья Мурина.

Премьера постановки состоялась 22 апреля 2016 года в Таллинне.

На фестивале в Санкт-Петербурге выступят театральные коллективы из еще 11 стран: России, Латвии, Грузии, Литвы, Украины (театр из Донецка), Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.

Международный фестиваль "Встречи в России", основанный в 1998 году, пройдет в девятнадцатый раз.