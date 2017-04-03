В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: 14 человек погибли

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По данным на полдень вторника, погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие 22-летний террорист-смертник родом из Киргизии.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила утром во вторник о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга накануне днем. Ранее сообщалось об 11 погибших, затем трое скончались в больницах от травм, несовместимых с жизнью.

Взрыв произошел в 14:40 в понедельник, 3 апреля. Метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 после взрыва. Вечером петербургское метро частично возобновило работу, а в первой половине дня во вторник уже было открыто полностью.

Источник в правоохранительных органах: взрыв осуществил террорист-смертник

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. "Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находилось в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Во вторник российские спецслужбы сообщили, что предполагаемый террорист - 22-летний уроженец Киргизии с гражданством РФ Акбаржон Джалилов.

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. "Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками", - сообщил предварительно источник агентства.

Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. "В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу", - сказал источник.

Мужчина, в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался предполагаемым организатором взрывов, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности.

Видеоматериал "Актуальной камеры" о взрывах в метро

Взрывное устройство на станции "Площадь Восстания"

Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами, сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу в понедельник.

"Около 15:00 на станции метро "Площадь Восстания" обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Один из них заложил взрывное устройство в вагоне поезда, второй оставил бомбу на станции "Площадь Восстания".

Фото: twitter.com/engineer_37

Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом

Прокуратура проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал", - сказал Куренной. Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка затронет абсолютно все аспекты, к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры. "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: "Президент работает в Стрельне". В пригороде Петербурга у Путина проходила встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Федеральные власти и власти города, добавил он, сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавшим.

Около 23:00 Путин возложил цветы на входе у станции метро "Технологический институт" в память о погибших в результате взрыва в подземке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. СК РФ направил в Санкт-Петербург группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Автовокзалы, вокзалы и аэропорт Петербурга перешли на усиленный режим безопасности

После взрыва в петербургском метрополитене на всех автовокзалах Ленинградской области усилились меры безопасности.

Как сообщил 47news первый зампред управления Михаил Присяжнюк всем автовокзалам Ленинградской области рекомендовано усилить пропускной режим. "Будет активизирована работа сотрудников частных охранных предприятий, которые работают на этих объектах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей, багажным отделениям и местам отстоя транспорта" - сообщил Присяжнюк.

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по расписанию.

Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр", - сказали в пресс-службе.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур — с 4 по 6 апреля. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Видео с места происшествия: