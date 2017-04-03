В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: есть жертвы

В понедельник, 3 апреля, произошел на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По предварительным данным, при взрывах в метро погибли 10 человек, сообщает "Фонтанка.ру". Кроме этого, на данный момент известно о 50 пострадавших. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход.

В вагоне петербургского метрополитена взорвался неустановленный предмет, передает информацию пресс-службы подземки "Интерфакс".

"Сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые", - передает ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК).

Метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 понедельника, 3 апреля, после взрыва. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале подземки, передает "Медуза".

Губернатор города Георгий Полтавченко ввел в действие план по чрезвычайной ситуации.

Фото: twitter.com/engineer_37

"Фонтанка": в петербургском метро нашли еще одну бомбу

На станции метро "Площадь Восстания" обнаружено несработавшее самодельное взрывное устройство. На месте происшествия работают саперы. Об этом сообщает "Фонтанка" на странице издания в фейсбуке.

Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга

Президенту РФ Владимиру Путину уже доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: "Президент работает в Стрельне". В пригороде Петербурга у Путина проходит встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В качестве приоритетной версии взрыва в метро Санкт-Петербурга рассматриваются "проявления террористического характера", заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что рассматриваются и другие версНа месте происшествия. Автор: twitterии произошедшего, в том числе бытовые и криминальные.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Федеральные власти и власти города, добавил он, сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавшим в результате взрыва.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. СК РФ направил в Санкт-Петербург группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт чрезвычайного происшествия, произошедшего сегодня в петербургском метрополитене в районе станции "Технологический институт", в результате которого пострадали люди.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших людей.

Автовокзалы, вокзалы и аэропорт переходят на усиленный режим безопасности

После взрыва в петербургском метрополитене на всех автовокзалах Ленинградской области усиливаются меры безопасности.

Как сообщил 47news первый зампред управления Михаил Присяжнюк всем автовокзалам Ленинградской области рекомендовано усилить пропускной режим. "Будет активизирована работа сотрудников частных охранных предприятий, которые работают на этих объектах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей, багажным отделениям и местам отстоя транспорта" - сообщил Присяжнюк.

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по расписанию.

Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр", - сказали в пресс-службе.

Видео с места происшествия:

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