rus.err.ee

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 10 погибших ({{commentsTotal}})

Фотогалерея
11 фотографий
Фото: В Петербурге произошел взрыв в метро около станции "Сенная площадь". Автор: TASS/Scanpix
За рубежом
За рубежом
{{1491221880000 | amCalendar}}

В понедельник, 3 апреля, произошел на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. При взрывах в метро погибли 10 человек, еще 47 получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход.

"Сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые", - передает ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК). Также на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга погибли десять человек, еще 47 получили ранения, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает "Интерфакс".

"Один человек погиб при транспортировке, двое погибло в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами", - сказала Скворцова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), добавив, что семь человек погибли на месте.

Она уточнила, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 понедельника, 3 апреля, после взрыва. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале подземки, передает "Медуза".

В городе запущены автобусы, схема движения которых дублирует маршруты метрополитена. Как написал пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в твиттере, в течение понедельника весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.

Губернатор города Георгий Полтавченко ввел в действие план по чрезвычайной ситуации.

Фото: twitter.com/engineer_37

"Интерфакс": камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор взрыва в вагоне поезда петербургского метрополитена, по некоторым данным, попал на камеры видеонаблюдения, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле. 

Фото предполагаемого террориста обнародовал канал РЕН ТВ.

У МИД нет данных о пострадавших в петербургском метро гражданах Эстонии

У МИД Эстонии нет данных о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро.

"По состоянию на текущий момент Министерство иностранных дел не получало от официальных властей России сообщений о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро", - сообщил пресс-секретарь МИД Стен Юур.

Министерство иностранных дел рекомендует находящимся в Петербурге эстонцам избегать места происшествия, следить за распоряжениями местных официальных властей и связаться со своими близкими в Эстонии. По данным МИД, в Петербурге сейчас находятся около 200 граждан Эстонии.

Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом

Прокуратура проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал", - сказал Куренной. Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры. "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: "Президент работает в Стрельне". В пригороде Петербурга у Путина проходила встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Федеральные власти и власти города, добавил он, сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавшим в результате взрыва.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. СК РФ направил в Санкт-Петербург группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Автовокзалы, вокзалы и аэропорт Петербурга перешли на усиленный режим безопасности

После взрыва в петербургском метрополитене на всех автовокзалах Ленинградской области усиливаются меры безопасности.

Как сообщил 47news первый зампред управления Михаил Присяжнюк всем автовокзалам Ленинградской области рекомендовано усилить пропускной режим. "Будет активизирована работа сотрудников частных охранных предприятий, которые работают на этих объектах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей, багажным отделениям и местам отстоя транспорта" - сообщил Присяжнюк.  

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга.
Как стало известно "Фонтанке", усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по расписанию.

Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр", - сказали в пресс-службе.

Видео с места происшествия:

 Новость дополняется.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 9 погибших
Обновлено: 16:56 
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование близким погибших при взрыве метро
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.

В Нарве текст "Тотального диктанта" прочитает журналист ETV+ Дмитрий Пастухов

Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров

На автомагистралях начинает действовать летний скоростной режим
Мнение / Интервью
"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду

EKRE избавляется от члена правления, режиссер уходит из IRL из-за проблем с государственной киноидеологией, Цыбуленко поддерживает Криштафовича, Юферева хвастается "путинским" рейтингом, а Маарду "зеленеет" с каждым днем - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены

Надежда Савченко в интервью "АК+": я символ развенчания пропаганды

ИДА-ВИРУМАА
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
Нарвские любители музыки услышали сочетание гитары и английского рожка
В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства
Пропавший в Кохтла-Ярве 59-летний Владимир вернулся домой
Обновлено: 02.04
ФОТО: в Нарве состоялся первоапрельский костюмированный забег
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 тысяч долларов от российского ТВ
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton
Обновлено: 12:44 
ЗА РУБЕЖОМ
В Эквадоре начались беспорядки после победы социалиста на президентских выборах
ЕС принял стратегию по конфликту в Сирии
Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск
Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском
В результате оползней на юго-западе Колумбии погибло 254 человека
В 2017 году в Средиземном море погибло 655 беженцев
ЭСТОНИЯ
Паром Piret прибыл из Польши в Эстонию

Паром Piret – последнее из четырех однотипных судов, заказанных Таллиннским портом в Польше и Турции для обслуживания паромной переправы с островами — в понедельник, 3 апреля, прибыл в столицу Эстонии.

Тартуский университет расскажет столичным жителям о возможностях непрерывного обучения
ВМС Эстонии проведут операцию по поиску и обезвреживанию мин
С начала 2017 в Эстонии диагностировали 70 случаев ВИЧ
Требование канцлера права отменить новые алкогольные акцизы Госсуд рассмотрит 9 мая
Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении
Михкельсон: исходящему из России влиянию необходимо противостоять совместно
ЭКОНОМИКА
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
Министр Пало призвала уплотнить паромное сообщение с островом Сааремаа
08:38
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
01.04
Паром Piret отправился из Польши в Эстонию
01.04
На следующей неделе в обращение выпустят новые банкноты достоинством 50 евро
31.03
Владельцы грузового транспорта: налог на грузовики может вызвать новый виток цен
31.03
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу Обновлено
СПОРТ
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 12:23
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP
Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
Полное название баскетбольной команды из Рапла стало еще более длинным
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду
Обновлено: 01.04
ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю завоевал "золото" чемпионата мира в одиночном катании
Обновлено: 01.04
Федерер и Надаль снова сыграют в финале крупного теннисного турнира
КУЛЬТУРА
С 4 по 6 апреля во Владимире пройдет Фестиваль эстонского кино
На фестивале "Встречи в России" Русский театр Эстонии покажет спектакль "Ночь для Евы"
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
Эстония и Украина подписали новую программу о сотрудничестве в области культуры
Евровидение
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Самая крупная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
Соцдемы предлагают наградить Алексея Туровского за заслуги перед Таллинном
Коробейник не спас команду ЧГК от поражения, но стал лучшим игроком
Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн
Обновлено: 02.04
Последние новости
18:04
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 10 погибших Обновлено
17:49
С 4 по 6 апреля во Владимире пройдет Фестиваль эстонского кино
17:45
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
17:29
Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд
16:51
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование близким погибших при взрыве метро
16:48
В Эквадоре начались беспорядки после победы социалиста на президентских выборах
16:20
ЕС принял стратегию по конфликту в Сирии
15:56
На автомагистралях начинает действовать летний скоростной режим
15:46
На фестивале "Встречи в России" Русский театр Эстонии покажет спектакль "Ночь для Евы"
14:51
Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск
14:50
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
14:33
Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском
14:30
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
14:03
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
Полезно знать
Топ читаемости
18:04
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 10 погибших Обновлено
02.04
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
13:58
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
02.04
В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших
02.04
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
02.04
Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
11:02
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
08:38
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
02.04
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
31.03
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 01.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В понедельник в Эстонии будет до +9
Эстония
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной
Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов
В шиномонтажных мастерских появились очереди
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
За рубежом
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко