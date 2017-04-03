В понедельник, 3 апреля, произошел на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. При взрывах в метро погибли 10 человек, еще 47 получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход.

"Сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые", - передает ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК). Также на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга погибли десять человек, еще 47 получили ранения, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает "Интерфакс".

"Один человек погиб при транспортировке, двое погибло в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами", - сказала Скворцова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), добавив, что семь человек погибли на месте.

Она уточнила, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 понедельника, 3 апреля, после взрыва. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале подземки, передает "Медуза".

В городе запущены автобусы, схема движения которых дублирует маршруты метрополитена. Как написал пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в твиттере, в течение понедельника весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.

Губернатор города Георгий Полтавченко ввел в действие план по чрезвычайной ситуации.

Фото: twitter.com/engineer_37

"Интерфакс": камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор взрыва в вагоне поезда петербургского метрополитена, по некоторым данным, попал на камеры видеонаблюдения, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Фото предполагаемого террориста обнародовал канал РЕН ТВ.

У МИД нет данных о пострадавших в петербургском метро гражданах Эстонии

У МИД Эстонии нет данных о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро.

"По состоянию на текущий момент Министерство иностранных дел не получало от официальных властей России сообщений о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро", - сообщил пресс-секретарь МИД Стен Юур.

Министерство иностранных дел рекомендует находящимся в Петербурге эстонцам избегать места происшествия, следить за распоряжениями местных официальных властей и связаться со своими близкими в Эстонии. По данным МИД, в Петербурге сейчас находятся около 200 граждан Эстонии.

Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом

Прокуратура проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал", - сказал Куренной. Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры. "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: "Президент работает в Стрельне". В пригороде Петербурга у Путина проходила встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Федеральные власти и власти города, добавил он, сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавшим в результате взрыва.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. СК РФ направил в Санкт-Петербург группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Автовокзалы, вокзалы и аэропорт Петербурга перешли на усиленный режим безопасности

После взрыва в петербургском метрополитене на всех автовокзалах Ленинградской области усиливаются меры безопасности.

Как сообщил 47news первый зампред управления Михаил Присяжнюк всем автовокзалам Ленинградской области рекомендовано усилить пропускной режим. "Будет активизирована работа сотрудников частных охранных предприятий, которые работают на этих объектах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей, багажным отделениям и местам отстоя транспорта" - сообщил Присяжнюк.

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по расписанию.

Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр", - сказали в пресс-службе.

Видео с места происшествия:

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