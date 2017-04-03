В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших

В понедельник, 3 апреля, произошел на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным погибли 11 человек, еще 45 были госпитализированы.

Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга, по уточненным данным, составляет 11 человек, 45 человек госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Взрыв произошел в 14:40.

Метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 понедельника, 3 апреля, после взрыва. Вечером петербургское метро частично возобновило работу.

Видеоматериал "Актуальной камеры" о взрывах в метро

Взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания"

Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами, сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу в понедельник.

"Около 15:00 на станции метро "Площадь Восстания" обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Один из них заложил взрывное устройство в вагоне поезда, второй оставил бомбу на станции "Площадь Восстания".

Фото: twitter.com/engineer_37

"Интерфакс": камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор взрыва в вагоне поезда петербургского метрополитена, по некоторым данным, попал на камеры видеонаблюдения, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Снимок, сделанный с камеры видеонаблюдения, опубликовала "Фонтанка".

Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом

Прокуратура проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал", - сказал Куренной. Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры. "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: "Президент работает в Стрельне". В пригороде Петербурга у Путина проходила встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Федеральные власти и власти города, добавил он, сделают все, чтобы оказать поддержку пострадавшим в результате взрыва.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. СК РФ направил в Санкт-Петербург группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Автовокзалы, вокзалы и аэропорт Петербурга перешли на усиленный режим безопасности

После взрыва в петербургском метрополитене на всех автовокзалах Ленинградской области усиливаются меры безопасности.

Как сообщил 47news первый зампред управления Михаил Присяжнюк всем автовокзалам Ленинградской области рекомендовано усилить пропускной режим. "Будет активизирована работа сотрудников частных охранных предприятий, которые работают на этих объектах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей, багажным отделениям и местам отстоя транспорта" - сообщил Присяжнюк.

Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", усилены наряды на пропускных пунктах всех узлов пассажирских перевозок. Поезда следуют по расписанию.

Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр", - сказали в пресс-службе.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур — с 4 по 6 апреля. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Видео с места происшествия: