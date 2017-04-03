На автомагистралях начинает действовать летний скоростной режим ({{commentsTotal}})
Департамент шоссейных дорог с понедельника приступил к повышению максимально разрешенной скорости на отдельных участках четырехполосных автомагистралей.
Летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на десяти участках четырехполосных автомагистралей с разделительной полосой общей протяженностью 128 км. Еще на одном участке шоссе Тарту-Выру протяженностью три километра будет действовать скоростное ограничение 100 км/ч.
Редактор: Андрей Крашевский