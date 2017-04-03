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ЕС принял стратегию по конфликту в Сирии ({{commentsTotal}})

Эвакуация сирийской оппозиции из восточной части Алеппо. Автор: Фото: AFP/Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза приняли стратегию по урегулированию конфликта в Сирии, который оказывает прямое влияние на ЕС.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге, передает ТАСС.

"Совет напоминает, что конфликт в Сирии прямым образом влияет на ЕС, в связи с чем согласен, что Евросоюзу необходимо развивать особую стратегию по Сирии", - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что стратегия ЕС сосредоточена на шести ключевых задачах: положить конец войне через политический переход в соответствии с резолюцией 2254 ООН, продвигать значимый и всеобъемлющий переход в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 ООН и Женевским коммюнике, спасать жизни путем предоставления гуманитарной помощи самым нуждающимся сирийцам по всей стране, продвигать демократию, права человека и свободу выражения посредством усиления гражданского общества в Сирии, привлекать к ответственности за военные преступления с целью содействия процессу национального единства и правосудия в переходный период и поддерживать стойкость сирийского народа и общества.

Главной темой заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС является ситуация в Сирии. Главы МИД обсуждают этот вопрос в преддверии Международной конференции по Сирии, которая пройдет 4-5 апреля в Брюсселе.

Редактор: Андрей Крашевский



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