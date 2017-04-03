В Эквадоре начались беспорядки после победы социалиста на президентских выборах

В Эквадоре начались массовые беспорядки после победы на президентских выборах бывшего вице-президента страны, социалиста Ленина Морено. Проигравший ему консерватор и экс-банкир Гильермо Лассо призвал своих сторонников выйти на улицы.

По предварительным данным, Ленин Морено набирает примерно 51% голосов, а Лассо — около 49%, сообщила Русская служба Би-би-си.

Ранее один один из авторитетных опросов предсказал победу Лассо, после чего кандидат сделал праздничное объявление в соцсети Twitter, но затем ситуация поменялась.

Действующий президент Рафаэль Корреа назвал победу Морено радостным событием. "Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин — президент", - написал Корреа в Twitter.

По мнению Лассо, однако, его соперник воспользовался административным ресурсом и фальсифицировал часть бюллетеней, поэтому кандидат от правых консерваторов призвал людей протестовать. "Давайте действовать мирно, но твердо. Вы должны выйти на улицу и сказать: нельзя красть мой голос, потому что Эквадору нужны перемены", - пишет политик.

Лассо заявил о намерении опротестовать результаты выборов во всех 24 провинциях Эквадора и добиваться пересчета голосов, сообщило агентство ТАСС.

Корреа назвал начавшиеся протесты оппозиции попыткой силой изменить результаты голосования. "Как жаль! Вспышки насилия в Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес. Они хотят добиться с помощью насилия того, чего не смогли добиться на голосовании", - цитирует ТАСС действующего президента Эквадора.

От того, кто победит на выборах в Эквадоре, зависит и судьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Лассо в случае своей победы обещал выселить Ассанжа из посольства в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю господина Лассо в течение 30 дней покинуть Эквадор (с оффшорными миллионами или без)", - прокомментировал Ассанж в Twitter поражение консерватора.