Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро

Премьер-министр и министр иностранных дел Эстонии Юри Ратас и Свен Миксер выразили соболезнования близким погибших днем 3 апреля при взрыве в петербургском метро.

"Мое искреннее соболезнование близким погибших в Петербургском метрополитене", - написал Ратас в социальных сетях.

Соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову направил и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"Выражаю искреннее соболезнование семьям и друзьям погибших и желаю быстрейшего выздоровления пострадавшим, - написал Миксер Сергею Лаврову. - В это скорбное время мы мысленно вместе с близкими жертв и с пострадавшими и со всеми, кого коснулась эта трагедия".

Около трех часов дня 3 апреля в поезде метро около станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Все станции метро в городе закрыты. Усилены меры безопасности в аэропорту Пулково.