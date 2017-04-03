Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование близким погибших при взрыве метро ({{commentsTotal}})
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование близким погибших днем 3 апреля при взрыве в петербургском метро.
"Мое искреннее соболезнование близким погибших в Петербургском метрополитене", - написал Ратас в социальных сетях.
Около трех часов дня 3 апреля в поезде метро около станции "Сенная площадь" в Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным погибли 10 и пострадали около 20 человек.
Все станции метро в Петербурге закрыты. Усилены меры безопасности в аэропорту Пулково.
Редактор: Артур Тооман