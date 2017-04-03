Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд

С учетом стоимости отрезка Каунас-Вильнюс общая предполагаемая стоимость проекта строительства скоростной трансбалтийской магистрали Rail Baltica, по последним данным, составит 5,8 млрд евро, из которых доля Эстонии по-прежнему остается в пределах 1,3 млрд евро.

По словам исполнительного директора эстонского предприятия Rail Baltic Estonia Индрека Орава, в случае долгосрочных проектов их цена может со временем меняться. "В случае с подобными мега-проектами важно иметь в виду стоимость различных компонентов — например, строительных работ и материалов, мостов и виадуков, экодуктов и мер смягчения воздействия на среду, которая с течение времени может измениться", - пояснил Орав.

Он добавил, что в 2011 году стоимость строительства оценивалась в 3,6 млрд евро, но после уточнения маршрута и технического решения трассы ее стоимость теперь можно рассчитать значительно точнее.

"Суммарная стоимость проекта в сравнении с данными 2011 года выросла и составляет почти 5 млрд евро. Если к этому прибавить стоимость отрезка Каунас-Вильнюс, то получим цену почти в 5,8 млрд евро, - продолжил Орав. - Стоимость доли Эстонии в последние годы сохранялась в пределах 1,3 млрд евро, из которых на долю самофинансирования эстонским государством приходится 250-300 млн евро".

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

31 января этого года премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали межправительственное соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica, в котором устанавливаются сроки строительства, маршрут и технические детали.