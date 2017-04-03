Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мардалейшвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал сотрудник пресс-службы.

Приговор суда может быть обжалован в десятидневный срок, добавили в суде.

Дело имеет гриф "Совершенно секретно", поэтому его рассмотрение прошло в закрытом режиме.

О задержании Мардалейшвили в Санкт-Петербурге было сообщено 13 мая прошлого года. В КаПо не стали тогда комментировать этот инцидент, отметив лишь, что Полиция безопасности о нем проинформирована.

По данным российских спецслужб, Мардалейшвили по заданию эстонской Полиции безопасности (КаПо) целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о российской армии.

В ФСБ отметили, что утечка сведений военного характера за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Уроженец Чукотки Арсен Мардалейшвили - эстонский серопаспортник. До 2010 года он был членом организации "Ночной дозор" и руководил ее отделением в Кохтла-Ярве. Мардалейшвили также выступал с предложением создать спортивно-патриотический клуб для русского населения в Эстонии. Согласно данным Судебного регистра, в 2013 году он был приговорен к семи дням ареста за оборот наркотических и психотропных веществ в малом объеме.