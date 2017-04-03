Актуальная камера 03.04.2017 (18:00)

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.
EKRE избавляется от члена правления, режиссер уходит из IRL из-за проблем с государственной киноидеологией, Цыбуленко поддерживает Криштафовича, Юферева хвастается "путинским" рейтингом, а Маарду "зеленеет" с каждым днем - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
За три первых месяца этого года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек, еще 323 человека получили травмы различной степени тяжести.