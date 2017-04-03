Выборы нового руководства IRL могут пройти 13 мая

На состоявшемся в понедельник заседании правления "Союза отечества и Res Publica" (IRL) было решило предложить совету уполномоченных партии созвать 13 мая партийный съезд для выборов нового руководства.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил новостной портал ERR.

Нынешний председатель IRL Маргус Цахкна после заседания сообщил журналистам, что лично для него никаких неожиданностей не было и собрание уполномоченных в субботу обсудит два предложения.

Цахкна выступает за проведение 29 апреля еще одного (внеочередного) съезда для внесения изменений в устав партии, чтобы съезд и выборы нового руководства 13 мая прошли уже по новому уставу.

Если устав не будет изменен, то Цахкна не намерен выставлять свою кандидатуру на пост главы партии 13 мая. "Если мы не изменим устав, то не важно, кто будет председателем партии", - сказал он.

Между тем зампред IRL Сийм Кийслер сообщил ERR, что следующие выборы партийного руководства пройдут согласно решению совета уполномоченных. "Совет уполномоченных примет решение, провести ли сначала выборы и внести изменения в устав или же перенести выборы на более поздний срок, - сказал он. - Я внес предложение провести 13 мая внутренние выборы и выбрать новые руководящие органы. Против моего предложения в правлении был подан всего один голос".

По мнению Кийслера, настойчивое желание Цахкны изменить устав является частью избирательной кампании лидера IRL. "Мне жаль, что лидер начинает заранее говорить, что ему мешают, и что устав не дал ему успешно руководить партией. Дело не в уставе, а в содержательной работе", - сказал он.

Внутренняя борьба в IRL обострилась в конце марта на фоне приближающихся выборов. По данным СМИ, Цахкна и ряд других политиков IRL хотят внести поправки в устав, чтобы снизить влияние в партии т. н. "республиканского" крыла, появившегося в результате слияния "Союза отечества" и "Res Publica" в 2006 году. К этому крылу относят, в частности, Кен-Марти Вахера, Урмаса Рейнсалу, Свена Сестера и Сийма Кийслера. Критики "республиканцев" обвиняют их в блокировании важных изменений в партийной платформе и торможении развития партии.