У МИД нет данных о пострадавших при взрыве в петербургском метро эстонцах

Министерство иностранных дел Эстонии не располагает данными о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрыве в петербургском метро.

"По состоянию на текущий момент Министерство иностранных дел не получало от официальных властей России сообщений о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро",- сообщили в МИД Эстонии.

Министерство иностранных дел рекомендует находящимся в Санкт-Петербурге эстонцам избегать места происшествия, следить за распоряжениями местных властей и связаться со своими близкими в Эстонии. По данным МИД, в Санкт-Петербурге сейчас находятся около 200 граждан Эстонии.

Около трех часов дня 3 апреля в поезде метро около станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Все станции метро в городе закрыты. Усилены меры безопасности в аэропорту Пулково.