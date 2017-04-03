С начала года в ДТП в Эстонии погибли 14 человек

За три первых месяца этого года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек, еще 323 человека получили травмы различной степени тяжести.

В течение марта в ДТП на дорогах Эстонии погибли семь человек, а 83 участникам движения потребовалась помощь врачей.

В автомобильный авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погиб один и пострадали 32 человека.

С января по март полиция отстранила от вождения 1407 нетрезвых водителей, в отношении 574 из них были возбуждены уголовные дела.