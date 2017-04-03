rus.err.ee

Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде ({{commentsTotal}})

Культура
Культура
Елизавета Калугина

Необычная выставка "Mayday. Mayday. Mayday" в Летной гавани подробно знакомит со спасением на море. Здесь можно подробно ознакомиться с техникой безопасности, разобраться в деталях трагической судьбы парома "Эстония", поиграть на симуляторах и углубиться в историю вопроса. Выставка носит учебно-познавательный характер и предназначена для посетителей всех возрастов.

Выставка "Mayday. Mayday. Mayday" призвана просветить людей относительно техники спасения на море и напомнить, как важно соблюдать меры предосторожности. Напомним, что Mayday - это международный сигнал бедствия на море и в воздухе в угрожающих жизни ситуациях, передает "Актуальная камера".

"Это очень важно, потому что уже скоро откроется пляжный сезон пляжный. Все больше людей будут выходить к морю, водоемам. Сейчас они хотят что-то сделать на лодках, на яхтах, потом начнут купаться. Поэтому сейчас самое время об этом говорить", - отмечает художник Морского музея Роман Маткевич.

Тема безопасности на воде всегда актуальна - на прошлой неделе в опасной ситуации оказались четыре человека. По большей части выставка придерживается назидательной интонации, однако нотка развлечения ей тоже не чужда. Один из самых интересных экспонатов - симулятор, где игрок ищет утопающих на спасательном катере. Видеоигра на трех огромных экранах привела юных посетителей в восторг. Впрочем, не меньший интерес представляет и воссозданная в натуральную величину спасательная станция 19 века, которая находилась в устье реки Пирита.

Экспозиция "Mayday. Mayday. Mayday" - результат работы целой команды. После того, как сотрудники Морсокого музя разработали концепцию выставки, художники и спасатели сообща подбирали экспонаты. Над технической стороной также пришлось немало потрудиться.

Выставка открыта в Летной гавани Морского музея до 14 января следующего года.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших
Обновлено: 22:46 
Избирательные списки центристов в Кристийне и Пирита возглавят Новиков и Мёлдер
Выборы нового руководства IRL могут пройти 13 мая
Министр внутренних дел Эстонии предложил России помощь в расследовании теракта
Петербургское метро частично возобновило работу
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны.

ФОТО: столичные спасатели выезжали на тушение пожаров в Каламая и Хааберсти
Ратас: ликвидация уездных управ не создаст проблем в сфере образования
ФОТО: в Нарве на Петровской площади полиция проверила оставленный без присмотра чемодан
Обновлено: 18:55 
Мнение / Интервью
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.

"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены

Надежда Савченко в интервью "АК+": я символ развенчания пропаганды

ИДА-ВИРУМАА
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
В Нарве текст "Тотального диктанта" прочитает журналист ETV+ Дмитрий Пастухов
Нарвские любители музыки услышали сочетание гитары и английского рожка
В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
Кальюлайд: напротив будущего пункта обмена шприцев предусмотрено строительство детсада
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton
Обновлено: 12:44 
ЗА РУБЕЖОМ
Порошенко: МВФ выделил Украине 1 млрд долларов
В Эквадоре начались беспорядки после победы социалиста на президентских выборах
ЕС принял стратегию по конфликту в Сирии
Боевые корабли Турции зашли в Новороссийск
Польша обвинила российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском
В результате оползней на юго-западе Колумбии погибло 254 человека
ЭСТОНИЯ
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие

Музей природы Тартуского университета на этой неделе отмечает юбилей - 215 лет со дня создания. В честь памятной даты сотрудники музея рассказали "Актуальной камере" о самых интересных экспонатах, входящих в коллекцию заведения.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли 14 человек
У МИД нет данных о пострадавших при взрыве в петербургском метро эстонцах
Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро
На автомагистралях начинает действовать летний скоростной режим
Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров
Паром Piret прибыл из Польши в Эстонию
ЭКОНОМИКА
"АК": TS Laevad получила около 11 млн евро компенсации за задержку паромов
Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд
14:30
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
09:55
Министр Пало призвала уплотнить паромное сообщение с островом Сааремаа
08:38
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
01.04
Паром Piret отправился из Польши в Эстонию
01.04
На следующей неделе в обращение выпустят новые банкноты достоинством 50 евро
СПОРТ
"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 12:23
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP
Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
Полное название баскетбольной команды из Рапла стало еще более длинным
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду
Обновлено: 01.04
ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю завоевал "золото" чемпионата мира в одиночном катании
Обновлено: 01.04
КУЛЬТУРА
Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде
В Эстонском музее театра и музыки впервые за 20 лет сменилсь экспозиция
С 4 по 6 апреля во Владимире пройдет Фестиваль эстонского кино
На фестивале "Встречи в России" Русский театр Эстонии покажет спектакль "Ночь для Евы"
Евровидение
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Самая крупная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
Соцдемы предлагают наградить Алексея Туровского за заслуги перед Таллинном
Коробейник не спас команду ЧГК от поражения, но стал лучшим игроком
Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн
Обновлено: 02.04
Последние новости
22:46
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших Обновлено
22:33
Актуальная камера 03.04.2017 (20:00)
22:17
Во вторник усилится ветер, +8..+13
22:11
ФОТО: столичные спасатели выезжали на тушение пожаров в Каламая и Хааберсти
22:05
Ратас: ликвидация уездных управ не создаст проблем в сфере образования
22:03
Министр внутренних дел Эстонии предложил России помощь в расследовании теракта
21:54
Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде
21:49
"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка
21:41
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
21:37
В Эстонском музее театра и музыки впервые за 20 лет сменилсь экспозиция
21:27
Выборы нового руководства IRL могут пройти 13 мая Обновлено
21:07
Петербургское метро частично возобновило работу
20:48
Порошенко: МВФ выделил Украине 1 млрд долларов
20:02
Избирательные списки центристов в Кристийне и Пирита возглавят Новиков и Мёлдер
Полезно знать
Топ читаемости
22:46
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших Обновлено
13:58
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
02.04
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
17:45
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
18:55
ФОТО: в Нарве на Петровской площади полиция проверила оставленный без присмотра чемодан Обновлено
02.04
В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших
11:02
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
02.04
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
12:13
Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров
02.04
Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 03.04.2017 (18:00)

ПОГОДА
В понедельник в Эстонии будет до +9
Эстония
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной
Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов
В шиномонтажных мастерских появились очереди
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
За рубежом
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко