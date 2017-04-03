Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде

Необычная выставка "Mayday. Mayday. Mayday" в Летной гавани подробно знакомит со спасением на море. Здесь можно подробно ознакомиться с техникой безопасности, разобраться в деталях трагической судьбы парома "Эстония", поиграть на симуляторах и углубиться в историю вопроса. Выставка носит учебно-познавательный характер и предназначена для посетителей всех возрастов.

Выставка "Mayday. Mayday. Mayday" призвана просветить людей относительно техники спасения на море и напомнить, как важно соблюдать меры предосторожности. Напомним, что Mayday - это международный сигнал бедствия на море и в воздухе в угрожающих жизни ситуациях, передает "Актуальная камера".

"Это очень важно, потому что уже скоро откроется пляжный сезон пляжный. Все больше людей будут выходить к морю, водоемам. Сейчас они хотят что-то сделать на лодках, на яхтах, потом начнут купаться. Поэтому сейчас самое время об этом говорить", - отмечает художник Морского музея Роман Маткевич.

Тема безопасности на воде всегда актуальна - на прошлой неделе в опасной ситуации оказались четыре человека. По большей части выставка придерживается назидательной интонации, однако нотка развлечения ей тоже не чужда. Один из самых интересных экспонатов - симулятор, где игрок ищет утопающих на спасательном катере. Видеоигра на трех огромных экранах привела юных посетителей в восторг. Впрочем, не меньший интерес представляет и воссозданная в натуральную величину спасательная станция 19 века, которая находилась в устье реки Пирита.

Экспозиция "Mayday. Mayday. Mayday" - результат работы целой команды. После того, как сотрудники Морсокого музя разработали концепцию выставки, художники и спасатели сообща подбирали экспонаты. Над технической стороной также пришлось немало потрудиться.

Выставка открыта в Летной гавани Морского музея до 14 января следующего года.