Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие

Музей природы Тартуского университета на этой неделе отмечает юбилей - 215 лет со дня создания. В честь памятной даты сотрудники музея рассказали "Актуальной камере" о самых интересных экспонатах, входящих в коллекцию заведения.

В апреле 1802 года в Тартуский университет прибыла первая естественнонаучная коллекция, подаренная великим князем Константином Павловичем. С этого события начинается история Музея природы Тартуского университета, являющегося старейшим музеем страны, передает "Актуальная камера".

Сегодня в фондах музея хранится более миллиона объектов, лишь восемь тысяч из которых выставлены в рамках постоянной экспозиции. Одному из самых старых чучел коллекции - чучелу жирафа, которое, по всей вероятности, было изготовлено на исходе XIX столетия - из-за своих размеров пришлось несколько месяцев простоять на перроне тартуского вокзала, в результате чего его кожа серьезно истрепалась.

"Во времена Первой мировой войны, когда имущество Тартуского университета эвакуировали в Россию, для всех зоологических объектов были предусмотрены ящики определенного размера - туда их и упаковали, но жираф был настолько большим, что не влезал ни в ящик, ни в железнодорожный вагон. Так его и оставили стоять на тартуском перроне", - говорит эксперт Музея природы Тартуского университета Инге Кукк.

Концом XIX века датируется и немалая часть остеологической коллекции музея. Одним из самых необычных ее экспонатов является череп бабируссы - проживающего на территории Индонезии вида из семейства свиней.

"У этого вида, у самцов особенно, клыки растут не так, как у наших кабанов - они очень большие, проходят сквозь череп и загибаются, как рога, над головой", - отмечает куратор зоологических коллекций музея природы ТУ Андрей Милютин.

Основные мероприятия в честь 215-летия Музея природы Тартуского университета намечены на четверг, 6 апреля. В этот день вход в музей будет свободным.