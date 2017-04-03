Порошенко: МВФ выделил Украине 1 млрд долларов

"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, передает Интерфакс.

Украина с 2015 года реализует с МВФ четырехлетнюю кредитную программу на общую сумму около 17 млрд долларов. К настоящему времени Киев получил три транша: на 5 млрд, 1,7 млрд и 1 млрд долларов. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года. Как отмечает ТАСС, Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом 6 млрд долларов.

В марте МВФ отложил рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного кредита из-за начавшейся транспортной блокады Донбасса и необходимости пересмотреть в связи с этим прогнозные показатели украинской экономики.