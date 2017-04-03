В Эстонском музее театра и музыки впервые за 20 лет сменилсь экспозиция

Эстонский музей театра и музыки открывает новую постоянную экспозицию "Истории и песни". Выставка рассказывает об истории нашей страны через призму музыки и театра. Эта первая за 20 лет смена экспозиции в музее.

Для посетителей организаторы подготовили большой выбор тем. Выставка начинается с произведения Оскара Лутса "Весна", которое познакомит с историей школьного и музыкального образования. Также в экспозиции присутствуют такие темы, как урбанизация, власть прибалтийских немцев, церковь, деревенская жизнь и многое другое, передает "Актуальная камера".

"Самый старый инструмент в нашем музее - это рояль "Зумпе" 1771 года. И самый новый экспонат - это "Грэмми", которую вручила нам дирижер Тийа-Эстер Лойтме", - говорит педагог Эстонского музея театра и музыки Ану Лихо.

В музее насчитывается свыше 700 тысяч экспонатов. Для этой выставки площадью в 200 квадратных метров были отобраны 200 предметов.