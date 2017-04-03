Во вторник усилится ветер, +8..+13 ({{commentsTotal}})
Ветреную, но относительно теплую погоду обещают синоптики на вторник.
Предстоящей ночью облачность уменьшится, осадков не ожидается. Местами туман. Ветер переменный до 7 м/с, утром, начиная с островов начнет усиливаться юго-западный ветер. Температура воздуха 0..-4, на побережье до +2°C.
Днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Юго-западный ветер усилится до 4-10 м/с, во второй половине дня на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 4..6°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)