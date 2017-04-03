"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 100:68 (31:17, 18:14, 26:16, 25:21). В составе победителей по 13 очков набрали Семен Антонов, Кори Хиггинс и Никита Курбанов. У гостей 12 баллов в активе белоруса Виталия Лютыча, передает официальный сайт лиги.

"Поздравляю команду, парни сыграли серьезный матч. Я старался равномерно распределить игровое время, и это получилось. Продолжаем следовать за своей целью – первым местом в регулярном чемпионате Лиги ВТБ. Также хочу поздравить Виктора Хряпу с рождением дочери, он сегодня поехал забирать ее с женой из роддома, потому отсутствовал на матче", - сказал после матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

"ЦСКА в очередной раз доказал, что является одним из лучших клубов Лиги ВТБ и Европы. Мы показали свой лучший баскетбол, но все равно проиграли с разницей в тридцать очков. К сожалению, это реальность, уровень команд совершенно разный. Это как боксер с весом в 50 килограммов вышел против 100-килограммового", - прокомментировал наставник "Калева/Крамо" Алар Варрак.

В следующем матче ЦСКА 10 апреля примет "Цмоки-Минск", а "Калев/Крамо" 16 апреля сыграет на выезде против краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

ЦСКА с 20 победами при двух поражениях лидирует в Единой лиге. "Калев/Крамо" (пять побед и 17 поражений) находится на 11-й строчке. Всего в лиге выступают 13 команд.