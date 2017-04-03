Министр внутренних дел Эстонии предложил России помощь в расследовании теракта

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил соболезнования жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в петербургском метро, и сообщил, что Эстония готова оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта.

"Выражаю глубокие соболезнования близким погибших и пострадавшим. Как министр внутренних дел я с беспокойством слежу за произошедшим в Петербурге. Эстонские правоохранительные органы готовы в рамках борьбы с терроризмом оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта, если следственные органы России об этом попросят", - написал Анвельт в социальных сетях.

"Хотя отношения между нашими государствами сегодня прохладные, это не означает, что мы не могли бы вместе выступить в борьбе с терроризмом, особенно если повлекшие столько жертв события отстоят от нас лишь в нескольких сотнях километров", - написал Анвельт.

Во второй половине дня в понедельник в метро в Петербурге произошел взрыв, по предварительным данным погибли 10 и пострадали более 40 человек.