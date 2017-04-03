Ратас: ликвидация уездных управ не создаст проблем в сфере образования

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, после планируемой ликвидации уездных управ их функции в сфере организации образования будут переданы другим учреждениям и организациям.

Об этом Ратас заявил в понедельник, 3 апреля, в ответ на соответствующий запрос депутатов Рийгикогу от Партии реформ.

По словам премьер-министра, при подготовке законопроекта о ликвидации уездных управ Министерство финансов составило перечень их функций в сфере организации образования, и имеется план их передачи другим учреждениям и организациям. Кроме того, информацию о таких функциях собирало Министерство образования и науки на встречах с представителями уездных управ.

Ратас отметил, что надзорные и консультативные функции в сфере образования в будущем будут полностью сосредоточены в Министерстве образования, которое выразило готовность осуществлять надзор уже с 1 сентября 2017 года.

Организацией деятельности в сфере международных образовательных исследований, проведения госэкзаменов и выдачи документов об образовании, как и сейчас, будет заниматься фонд Innove, к которому дополнительно перейдут задачи, выполнявшиеся в этой сфере чиновниками уездных управ.

Премьер-министр также отметил, что уже с 2014 года мероприятия для учащихся и учителей в уездах, а также сетевое сотрудничество, организуются союзами местных самоуправлений и крупными городами по договорам с Министерством образования. По словам Ратаса, представители самоуправлений подтвердили, что у них есть необходимый потенциал и готовность выполнять эти функции в дальнейшем без поддержки уездных управ.

Он отметил, что в отдельных регионах имеются проблемы, но для них также будет найдено решение.

"Планирование школьной сети, консультационная поддержка местных самоуправлений, предоставление необходимой информации, консультирование и инструктирование руководства школ, местных самоуправлений и их союзов в дальнейшем будет обеспечиваться Министерством образования и науки", - сказал премьер-министр.

В феврале этого года 12 депутатов Рийгикогу от Партии реформ направили премьер-министру запрос о том, кому правительство планирует передать функции уездных управ, которые планируется ликвидировать с 1 января 2018 года.

Депутаты высказали опасение, что правительство не разработало детальные планы для реализации такой передачи, перечень функций уездных управ в сфере образования не был составлен, а соответствующие партнеры и участники не были ознакомлены с функциями, которые им придется выполнять в будущем.