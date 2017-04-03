ФОТО: столичные спасатели выезжали на тушение пожаров в Каламая и Хааберсти

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.