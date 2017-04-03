ФОТО: столичные спасатели выезжали на тушение пожаров в Каламая и Хааберсти ({{commentsTotal}})
В понедельник вечером спасатели практически одновременно выехали на тушение двух пожаров в столице Эстонии. Никто не пострадал.
Один пожар произошел в районе Каламая по адресу ул. Соо,7, где горел двухэтажный заброшенный дом, передает Спасательный департамент.
Второй пожар произошел в районе Хааберсти в жилом доме по адресу Палдиское шоссе, 147.
В пожарах никто не пострадал.
#paldiskimnt pic.twitter.com/zcO1h1UZoc— Päästeamet (@paasteamet) April 3, 2017
April 3, 2017
Редактор: Виктор Сольц