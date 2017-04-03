Актуальная камера 03.04.2017 (20:00)

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны.
Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.
Музей природы Тартуского университета на этой неделе отмечает юбилей - 215 лет со дня создания. В честь памятной даты сотрудники музея рассказали "Актуальной камере" о самых интересных экспонатах, входящих в коллекцию заведения.