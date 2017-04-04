В ДТП в Кохтла-Ярве пострадала женщина-пешеход

Накануне вечером в результате столкновения двух автомобилей в Кохтла-Ярве пострадала женщина-пешеход.

Об этом утром во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что инцидент случился на перекрестке улиц Рави и Пярна.

Автомобиль Škoda Roomster, которым управлял 56-летний мужчина, не уступил дорогу ехавшей по главной дороге автомашине Opel Vectra с 32-летним водителем за рулем.

В результате столкновения автомобиль Opel Vectra отбросило на тротуар, где он наехал на 27-летнюю женщину.

Скорая помощь доставили пострадавшую в Ида-Вирускую центральную больницу.