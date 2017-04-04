В Эстонии в оборот выходит новая 50-евровая купюра

В денежный оборот Эстонии и Евросоюза со вторника, 4 апреля, входит новая купюра достоинством в 50 евро.

Новая банкнота обладает такими же элементами повышенной защиты, которые уже используются в банкнотах серии в 5, 10 и 20 евро, передают утренние теленовости ETV+.

В первую очередь следует обращать внимание на портретную голограмму, портретный водяной знак, рельефную печать и изумрудно-зеленый номер купюры. Также на банкноте легко заметить прозрачное окошко с портретом. Чтобы определить подлинность новой купюры, работники Банка Эстонии советуют ее внимательно осматривать и ощупывать.

Отметим, что при изменении наклона купюры ярко-зеленый номер в левом нижнем углу поменяет свой цвет на темно-синий.

При прощупывании левого и правого краев легко можно почувствовать на банкноте более выпуклые рельефные линии.

Как ранее писал rus.err.ee, выпуск евробанкнот второй серии начался в 2013 году с купюр достоинством 5 евро. В 2014 году были выпущены новые банкноты достоинством 10 евро, а в 2015 году — 20 евро.