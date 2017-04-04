Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга.
"Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," - написала Кальюлайд.
Ранее соболезнования высказали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, глава МИД Свен Миксер и министр внутренних дел Андрус Анвельт. Последний также предложил России помощь в расследовании теракта.
В результате взрыва в метро, по уточненным данным, погибли 11 человек. Свыше 50 человек находятся в больницах.
Редактор: Сергей Михайлов