Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

"Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," - написала Кальюлайд.

Ранее соболезнования высказали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, глава МИД Свен Миксер и министр внутренних дел Андрус Анвельт. Последний также предложил России помощь в расследовании теракта.

В результате взрыва в метро, по уточненным данным, погибли 11 человек. Свыше 50 человек находятся в больницах.