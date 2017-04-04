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Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме ({{commentsTotal}})

Метро Петербурга начало работу в полном объеме. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Петербургский метрополитен утром во вторник, 4 апреля, полностью возобновил работу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении, передает Lenta.ru.

Вместе с тем, до 10:00 сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту от "Петроградской" до "Московской". Усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь день.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв.

Погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.

Редактор: Сергей Михайлов



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