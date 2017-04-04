В Эстонии началась весенняя миграция земноводных

Начался период весенней миграции лягушек и жаб к водоемам. Фонд природы Эстонии призывает всех желающих помочь земноводным благополучно перебраться через дорогу.

Эстонский фонд природы призывает добровольцев помочь лягушкам без потерь преодолеть шоссе в тех местах, где с ними пересекаются миграционные пути земноводных, передает во вторник, 4 марта, служба новостей "Радио 4".

Водителей просят быть внимательными, особенно во время переходов лягушек поздно вечером, по отношению как к земноводным, так и помогающим им добровольцам.

Кроме этого, участников дорожного движения призывают по возможности избегать участки пути, которые лягушки используют для массовой миграции.