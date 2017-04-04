Яак Мадисон будет наблюдать за референдумом по изменению конституции Турции

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадиссон в составе делегации ПАСЕ выступит в роли наблюдателя за всенародным референдумом по конституционным поправкам в Турции, намеченном на 16 апреля.

Об этом во вторник утром сообщил сам Мадиссон, отметив, что он будет находиться в Турции с 14 по 17 апреля.

По словам депутата, в Турции под руководством президента Эрдогана началось восстановление исламского режима, а такие вопросы, как права человека, демократия и право курдов на самоопределение ушли из повестки дня.

"Если на референдуме будет одобрен план по изменению конституции, то Турция по сути превратится в султанское государство, где у Эрдогана будет абсолютная власть", - подчеркнул Мадисон.

По словам Яака Мадисона, референдум должен дать ответ на вопрос, есть ли у Турции надежды на то, чтобы когда-нибудь вступить в ЕС.

"Султанскому государству в ЕС места нет", - заключил депутат Рийгикогу.