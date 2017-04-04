Молодые эстонские хоккеисты одолели Хорватию ({{commentsTotal}})
На проходящем в Южной Корее чемпионату мира по хоккею среди юниоров (второй дивизион, группа А) сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла Хорватию.
Поединок состоялся во вторник, 4 апреля, и завершился победой эстонской команды в овертайме - 4:3.
По ходу матча сборная Эстонии дважды уступала с разницей в две шайбы (0:2 и 1:3), но в третьем периоде сумела сравнять счет, а в овертайме смогла дожать соперника,
Лучшим игроком матче в составе эстонской сборной был признан Егор Невзоров.
В среду, 5 апреля, сборная Эстонии сыграет против Румынии.
Редактор: Сергей Михайлов