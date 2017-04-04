Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам

Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. Во вторник, 4 апреля, его сюжет вышел в выпуске утренних новостей ETV+.

"Я прибыл в Петербург вместе с другими иностранными корреспондентами, которые обычно работают в Москве. Когда мы добрались сюда, на Сенную площадь, то все уже закончилось. Но до сих пор сюда приходят петербуржцы, приносят цветы и обсуждают различные версии случившегося теракта", - говорит корреспондент ERR Антон Алексеев

"Лично мое мнение, что Владимир Владимирович Путин нам своеобразную месть устроил за события, произошедшие 26 марта, когда у нас в Питере вышло очень много людей на улицы с требованием об отставке и так далее. Почерк знакомый. В 1999 году события в Рязани, в Волгодонске, в Москве - все мы прекрасно помним серию взрывов. Я боюсь, что будут еще взрывы. И это страшно", - считает житель Петербурга Евгений.

У меня нет версий, и, честно говоря, я не хочу даже пытаться их строить, я не читаю их в интернете. Случилась ужасная беда. И я чувствую только бессилие. Бессилие и боль", - говорит жительница Санкт-Петербурга Татьяна.