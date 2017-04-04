Государство поддержит поездку учителей русского языка в Петербург ({{commentsTotal}})
Министерство образования и науки выделило 2000 евро на организацию летних дней Общества учителей русского языка. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая.
Договор о поддержке проекта был подписан на прошлой неделе.
Летние дни учителей-русистов представляют собой учебную поездку в Санкт-Петербург, в ходе которой педагоги познакомятся с инновационными учебными материалами и рассмотрят вопросы, связанные с преподаванием языка.
В поездке примут участие 30 учителей русского языка и литературы.
Редактор: Сергей Михайлов