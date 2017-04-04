В среду откроется обновленный Пярнуский рынок

В среду, 5 апреля, в 12 часов для горожан откроет свои двери Пярнуский рынок, претерпевший основательную реновацию.

В новом современном здании рынка на улице Суур-Сепа будут находиться большой мясной и рыбный павильон, аптека, супермаркет, магазин рукоделия и многое другое.

Сюрпризом для посетителей станет уникальная "улица еды" с 5 заведениями общественного питания, сообщила пресс-служба рынка.

В среду и на следующих выходных посетителей встретят льготные предложения и развлекательная программа.