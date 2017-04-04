Тартуский художественный музей возглавит Сигне Киви

Задача музея на ближайшее время, кроме продолжения различных профильных мероприятий, заключается также в перевозе фондов в новые хранилища Эстонского национального музея, сообщила во вторник, 4 апреля, пресс-служба Министерства культуры.

Вице-канцлер Министерства культуры по культурным ценностям Тарви Ситс отметил важность работы предыдущего руководителя музея Раэль Артель, под чьим руководством музей стала отличать сильная разносторонняя программа.

"Задача музея на ближайшие годы состоит в том, чтобы инициировать диалог с различными целевыми группами, а также найти партнеров для организации выставок за пределами помещений музея. Так же важно обеспечить слаженность в повседневной работе в ситуации, когда для сохранения музейных фондов необходимо их перевезти из аварийных помещений в новые хранилища в Эстонском национальном музее (ЭНМ)", — сказал Ситс.

Говоря о Сигне Киви, Ситс подчеркнул ее большой руководящий опыт, а также разносторонние глубокие знания в искусстве.

Сама Киви сказала, что благодаря долгосрочному участию в жизни искусства в Эстонии у нее имеется четкое понимание ожиданий, которые царят в этой области.

"Тартуский художественный музей занимает в нашем искусстве особенное место. Я обязательно планирую продолжать выставочную деятельность, которая ожила за последние годы, а также публичные и образовательные программы. Это означает сотрудничество с музеями Тартуского университета, ЭНМ и городскими музеями, а также со всеми прочими тартускими художественными учреждениями и учреждениями по хранению памятников культуры", - отметила Киви.

Сигне Киви закончила в 1980 году тогдашний Государственный институт художеств ЭССР по специальности "Текстиль", с 1988 года она работала преподавателем в том же институте. В период 2005-2015 она была ректором Эстонской академии художеств. Она является членом Эстонского союза художников, а также в 1998-1999 годах была его президентом. В период 1999-2002 Сигне Киви занимала пост министра культуры Эстонской Республики.