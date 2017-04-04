В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает

В Нарва-Йыэсуу летом на всей территории действует платная парковка для автомобилей. Каждый год местные власти поднимали стоимость парковки. В нынешнем сезоне стоимость парковки останется на уровне 2016 года. Праковочные билеты можно приобрести только в электронном виде.

Купить льготный парковочный билет на весь сезон можно будет с 15 апреля. В этом году дважды можно будет купить билеты по льготной цене: с 15 апреля по 14 мая билет на весь сезон будет стоить всего 20 евро; с 15 мая по 14 июня билет на весь сезон будет стоить 25 евро.

Покупается парковочный билет следующим образом: надо отправить SMS- сообщение c номером своей машины на короткий телефонный номер 1902 и затем выбрать парковочный сезон: NJSUVI — на весь сезон, то есть с 1 мая по 30 сентября, NJKUU — на месяц, NJ — на один день. Полная стоимость билетов та же, что и в прошлом году: дневного билета — 3 евро, месячного — 20 евро, на весь сезон — 75 евро.

В 2016 году, когда отменили бумажные парковочные билеты, у жителей России, постоянно отдыхающим в Нарва-Йыэсуу, возникли вопрос, как им оплачивать парковку по мобильному телефону с российских номеров? Тогда управа предлагала три варианта оплаты. Сейчас, если возникнуть подобные вопросы, ответы можно получить зедсь: parkla@narva-joesuu.ee или позвонив по телефону: 35 99 585, 35 99 597.