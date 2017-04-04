Профсоюз спасателей вновь напомнил о своих низких зарплатах

По оценке Профсоюза спасателей, разница в средней заработной плате спасателей и работников госсектора продолжает расти и это ставит под удар всю спасательную службу.

В распространенном во вторник, 4 апреля, заявлении профсоюза говорится, что средняя брутто-зарплата в Спасательном департаменте в прошлом году составила 850 евро или 691 евро после вычета налогов, что составляет лишь 75% от средней зарплаты в публичном секторе, передает служба новостей "Радио 4".

В заявлении отмечается, что заполнять вакансии Спасательному департаменту становится все сложнее, поскольку предлагаемая зарплата за тяжелую и опасную работу абсолютно не мотивирует.

Профсоюз спасателей выражает надежду на то, что правительство и парламент поймут серьезность сложившейся ситуации и изыщут средства для обеспечения стабильной работы ведомства и качества предоставляемых им услуг.